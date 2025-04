Cultweb.it - E se la de-estinzione fosse diversa da come ce la raccontano? Facciamo chiarezza sui metalupi

La notizia dei lupi bianchi (o meglio gli enocioni) di Trono di Spade riportati in vita dall’grazie all’ingegneria genetica ha fatto il giro del mondo in un nano secondo. Subito gli esperti si erano detti scettici non tanto sulle possibilità d’azione dei laboratoriColossal Biosciences, quanto sul fatto che si potesse effettivamente recuperare specie ormai estinte. La verità è che i dolcissimi batuffoli bianchi, Romulus, Remus e Khaleesi, che hanno fatto innamorare tutti non appartengono a una specie estinta, ma sono il frutto di una ricombinazione genetica tra un lupo grigio e il DNA del cosiddetto lupo terribile (dire wolf). Cosa cambia questo? Be’, dal punto di vista scientifico cambia tutto. Da quello comunicativo, dimostrasia facile cavalcare l’onda della notizia clamorosa, senza vedere a fondo tutte le implicazioni.