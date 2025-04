Iltempo.it - "Avanti con le contromisure ma aperti al dialogo". Dazi, la sfida della Cina

Larisponde ai nuoviUsa dichiarandosi "pronta a combattere fino alla fine" ma al contempo apre alcon Washington chiedendo peroò un confronto "basato sul rispetto reciproco". "La porta è aperta ai negoziati ma questodev'essere condotto su un piano di parità e basato sul rispetto reciproco", ha riferito ai giornalisti un portavoce del ministero del Commercio cinese, assicurando tuttavia che il Paese "combatterà fino alla fine" contro idoganali americani. Pechino ha insistito di non essere interessata al braccio di ferro con gli Stati Uniti ma anche di non temere ulteriori mosse commerciali aggressive da parte dell'amministrazione Trump. "La causa degli Stati Uniti non ottiene il sostegno del popolo e finirà con un fallimento", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, sottolineando che lanon resterà a guardare e non lascerà che "i legittimi diritti e interessi del popolo siano violati".