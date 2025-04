Camion a fuoco in galleria sulla A12 traffico bloccato e tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante ci sono feriti

fuoco intorno alle 11:00 di oggi all’interno della galleria Del Fico, al km 47 della A12 Genova-Sestri Levante, dove sono in corso lavori di ammodernamento. Le fiamme si sono sviluppate in un tratto di cantiere in cui la circolazione avviene su una corsia per senso di. Genovatoday.it - Camion a fuoco in galleria sulla A12, traffico bloccato e tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante, ci sono feriti Leggi su Genovatoday.it Un mezzo pesante ha presointorno alle 11:00 di oggi all’interno dellaDel Fico, al km 47 della A12 Genova-, dovein corso lavori di ammodernamento. Le fiamme sisviluppate in undi cantiere in cui la circolazione avviene su una corsia per senso di.

Tir a fuoco in galleria, chiusa la A-12 tra Lavagna e Sestri Levante - Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Sestri Levante e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A12 a Lavagna. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Livorno. (genova.repubblica.it)