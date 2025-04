Referendum in parole e musica Rondelli e Punkcake sabato a Soci Esterni Posta in arrivo

Referendum il pomeriggio di sabato 12 aprile al cinema Italia di Soci ma si ascolteranno anche parole e musica con Bobo Rondelli e i Punkcake. L'iniziativa sindacale comincerà alle 16 e per le 17 è previsto l'inizio dello spettacolo. Rondelli è un cantautore ma anche attore di cinema e teatro nonché scrittore livornese. Nel 1993 con il gruppo Ottavo Padiglione ha pubblicato il suo primo album. Da allora una carriera, prima nel gruppo e poi da solista, che l'ha portato a incidere 10 album, di cui 1 live. Come attore ha recitato per Virzì ne "La prima cosa bella" e in "La pazza gioia" ed ha preso parte a 2 episodi della serie "I delitti del BarLume". Ha pubblicato i libri "Compagno di sangue" e "Cosa'hai da guardare", quest'ultimo per Mondadori.

