Tutto.tv - Nadia Di Donato lancia una stoccata a Gianmarco dopo essersi eliminata da UeD

Leggi su Tutto.tv

Nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne si sono verificati degli episodi piuttosto concitati che hanno riguardato il Trono Classico. In particolar modo,Steri ha discusso con la corteggiatriceDi, al punto da spingerla ad eliminarsi. Ebbene,un po’ di tempo da quanto accaduto, la ragazza ha compiuto dei gesti social che stanno facendo molto clamore. LadiDiSteriessere andata via da UeDPrima della messa in onda delle puntate, i protagonisti di Uomini e Donne sono tenuti a mantenere massimo riserbo in merito a quanto accaduto nel corso delle registrazioni. Talvolta, però, la voglia e l’istinto di pubblicare contenuti sui social è maggiore, per cui si finisce perre inevitabilmente dei messaggi.