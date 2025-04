Metropolitanmagazine.it - Nuovo lutto sul set de “Il Paradiso delle signore”: è morta l’attrice Valentina Tomada

, nata a Roma e interprete di diverse fiction, da Centovetrine a Provaci ancora Prof, fino a Il, è venuta a mancare a soli cinquantacinque anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la collega Emanuela Grimalda, che ha scritto «Non è possibileTutto quello che avremmo potuto e non sarà».lottava da tempo contro la malattia. Appena due settimane fa, aveva pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui spiegava: «Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io. Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi inc*zzo proprio».Si tratta del terzoin poche settimane all’interno del cast della soap di Rai1 Il. Circa un mese fa abbiamo detto addio a Pietro Genuardi, che interpretava il magazziniere Armando; appena qualche giorno fa è morto il giovane Andrea Savorelli, che per una stagione era stato Pietro Conti.