Bodo sotto la neve match con la Lazio a rischio annullamento | slitterebbe anche il derby

derby con la Lazio di domenica prossima. Il vantaggio per i giallorossi è quello di poterlo preparare giorni dopo giorno da lunedì scorso, mentre i biancocelesti sono impegnati questa sera sul sintetico de Bodo Glimt, nell’andata dei quarti di Europa League. La partita però sarebbe a rischio annullamento.Il motivo è molto semplice: da ieri sera, e per tutta la notte, si è abbattuta una vera e propria tempesta di neve sulla piccola città norvegese, ora imbiancata a perdita d’occhio e sferzata da raffiche di vento difficilmente sopportabili a livello di temperatura. Sololaroma.it - Bodo sotto la neve, match con la Lazio a rischio annullamento: slitterebbe anche il derby Leggi su Sololaroma.it Una mattinata decisamente caotica per la Roma, svegliatasi con dichiarazioni importanti da protagonisti di Trigoria. Prima un’intervista a Ranieri sul prossimo allenatore e non solo, poi quella a Paredes che ha parlato dell’importanza del tecnico testaccino per la sua permanenza nella capitale, ma sul campo tutto tace, in attesa delcon ladi domenica prossima. Il vantaggio per i giallorossi è quello di poterlo preparare giorni dopo giorno da lunedì scorso, mentre i biancocelesti sono impegnati questa sera sul sintetico deGlimt, nell’andata dei quarti di Europa League. La partita però sarebbe a.Il motivo è molto semplice: da ieri sera, e per tutta la notte, si è abbattuta una vera e propria tempesta disulla piccola città norvegese, ora imbiancata a perdita d’occhio e sferzata da raffiche di vento difficilmente sopportabili a livello di temperatura.

