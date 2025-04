Thesocialpost.it - Femminicidio di Ilaria Sula: l’amico di Mark Samson racconta i giorni che hanno preceduto l’arresto

Leggi su Thesocialpost.it

Roma, 10 aprile 2025 – Dopo aver commesso ildiè uscito con due turiste in un locale nei pressi del Pantheon, a Roma. Secondo quanto riferito da un suo amico, il ventitreenne, ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, potrebbe aver già nascosto il corpo della sua ex fidanzata nel bagagliaio dell’auto, prima di disfarsene. Are questa inquietante versione dei fatti è Maher, un coetaneo che ha trascorso quella sera con.Un amico all’oscuro della tragediaMaher, che era conquella sera,di averlo trovato pensieroso, ma senza sospettare nulla di grave. “Pensavo fosse solo per la fine della sua relazione con,” ha spiegato in un’intervista a Il Messaggero, “ma in realtà lei era già morta.