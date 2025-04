Thesocialpost.it - Dazi, Mario Monti durissimo con Trump: “La sua pratica è una minaccia, gli Usa non sono più una democrazia”

, ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo, ha rilasciato dichiarazioni incisive a la Repubblica sull’attuale scenario politico internazionale, definendo la strategia di Donaldcome una combinazione di “, intimione ed estorsione”. Secondo, gli Stati Uniti si stanno allontanando dal modello diliberale, lasciando un vuoto che potrebbe rappresentare una nuova occasione per l’Europa. Ma ovviamente le sue parole durissime non potevano che scatenare una reazione negativa dei social. In molti lo accusano infatti di essere stato lui una “” per l’Italia quando ha ricoperto il ruolo di premier.Leggi anche:Giordano prende in giro l’Europa sui: “Spezzeremo le reni acon il filo interdentale”L’Europa come nuova guida delle democrazie liberalisottolinea come il ritiro americano dalla guida del fronte democratico possa trasformarsi in un’opportunità strategica per il continente europeo: “Diventiamo l’unico spazio economico e politico fuori dal grande insieme delle autocrazie”, afferma, delineando una possibile nuova centralità per l’Unione europea.