Spacciatore di cocaina e hashish a domicilio tradito dal nervosismo | arrestato a Prestino

Prestino verso San Fermo della Battaglia (Como). Già dalle prime fasi del controllo, il suo comportamento nervoso ha attirato l’attenzione degli. Quicomo.it - Spacciatore di cocaina e hashish a domicilio tradito dal nervosismo: arrestato a Prestino Leggi su Quicomo.it È stato fermato durante un normale controllo da una pattuglia dell'Upgsp della polizia di stato ieri sera 9 aprile. L'uomo viaggiava sulla strada daverso San Fermo della Battaglia (Como). Già dalle prime fasi del controllo, il suo comportamento nervoso ha attirato l’attenzione degli.

Spacciatore di cocaina e hashish a domicilio tradito dal nervosismo: arrestato a Prestino.

