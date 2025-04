Thesocialpost.it - Tragedia a Caprie: bambina di 5 anni muore dopo un malore improvviso

(Torino), 10 aprile 2025 – Un dramma immenso si è consumato nella serata di mercoledì 9 aprile, quando unadi 5, colpita da unmentre si trovava a, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino.All’arrivo in ospedale, la piccola era già in arresto cardiaco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici, che si sono susseguiti per diversi minuti, i sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso della.Le autorità hanno avviato le indagini per cercare di comprendere le cause delche ha colpito la piccola, ma al momento i dettagli restano sconosciuti. Laha scosso profondamente la comunità, che ora attende risposte su quanto accaduto in quella tragica serata.