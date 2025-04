In concorso a Cannes Mario Martone

Mario Martone 'Fuori' con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza è in concorso a Cannes per la Palma d'oro. Quotidiano.net - In concorso a Cannes Mario Martone Leggi su Quotidiano.net Il film di'Fuori' con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza è inper la Palma d'oro.

In concorso a Cannes Mario Martone. In concorso a Cannes Mario Martone. Festival di Cannes 2025: film, programma, gli ospiti. Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Verso Cannes 2025, al Festival Tom Cruise, Wes Anderson e Mario Martone. «Nostalgia», il malinconico film di Mario Martone in concorso a Cannes. Ne parlano su altre fonti

In concorso a Cannes Mario Martone - Il film di Mario Martone 'Fuori' con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza è in concorso a Cannes per la Palma d'oro. (quotidiano.net)

Cannes 2025, Fuori di Mario Martone in concorso - Il film con Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie è stato selezionato per la competizione della 78.ma edizione del Festival al via il prossimo 13 maggio. (mymovies.it)

Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone - Thierry Frémaux e Iris Knobloch hanno annunciato il programma della 78ª edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio con presidente della giuria l'attrice Juliette Binoche e come ... (tg24.sky.it)