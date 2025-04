Formiche.net - Leonardo, Fincantieri, Sparkle e non solo. Tutte le imprese italiane al Forum Italia-India

L’è una grande opportunità per l’. Oggi Nuova Dehli è molto più di un Paese prossimo al sorpasso sulla Cina: nel 2025, probabilmente, il Pil dell’supererà quello del Giappone per stabilirsi in quarta posizione nella classifica delle maggiori economie del mondo, con una ricchezza prodotta di oltre 4.300 miliardi. Nel 2027, poi, se tutto continuerà positivamente, supererà la Germania e occuperà il terzo posto, dietro a Stati Uniti e Cina. La tendenza è insomma chiara, soprattutto se la stagnazione tedesca sarà lunga e se l’euro continuerà a essere debole rispetto al dollaro.Per l’è quella frontiera potenzialmente alternativa a un fianco occidentale mai come in questi tempi appeso al nuovo corso americano, sotto forma di tariffe per le merci in ingresso negli Stati Uniti.