Spray al peperoncino in una scuola di Isola Della Scala | dieci studenti in ospedale

Isola Della Scala (Verona), 10 aprile 2025 – Momenti di panico questa mattina nell’Istituto di Formazione Professionale Enaip di Isola Della Scala, dove dieci studenti sono stati soccorso e trasportato in ospedale dopo che alcune persone, al momento sconosciute, hanno spruzzato Spray al peperoncino all’interno dell’edificio.L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30. Operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, sono accorsi sul posto, affiancati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. I ragazzi colpiti sono stati trasferiti negli ospedali di Borgo Roma, Legnago e Villafranca, tutti in codice verde, dopo aver manifestato irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie.Circa venti persone, tra studenti e insegnanti, sono venute a contatto con la sostanza urticante, ma solo una decina ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale per accertamenti. Thesocialpost.it - Spray al peperoncino in una scuola di Isola Della Scala: dieci studenti in ospedale Leggi su Thesocialpost.it (Verona), 10 aprile 2025 – Momenti di panico questa mattina nell’Istituto di Formazione Professionale Enaip di, dovesono stati soccorso e trasportato indopo che alcune persone, al momento sconosciute, hanno spruzzatoalall’interno dell’edificio.L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30. Operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, sono accorsi sul posto, affiancati dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. I ragazzi colpiti sono stati trasferiti negli ospedali di Borgo Roma, Legnago e Villafranca, tutti in codice verde, dopo aver manifestato irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie.Circa venti persone, trae insegnanti, sono venute a contatto con la sostanza urticante, ma solo una decina ha avuto bisogno di essere trasportata inper accertamenti.

Spray al peperoncino in un’altra scuola di Brescia: intervengono soccorsi e forze dell’ordine. Spray al peperoncino in istituto nel veronese, 10 in ospedale. Spruzzano spray al peperoncino in una scuola del veronese: in ospedale dieci ragazzi. Allarme spray al peperoncino nelle scuole: ennesimo episodio in provincia di Bergamo. Verona, panico a scuola: spray al peperoncino spruzzato a Isola della Scala, dieci persone in ospedale. Spray urticante a scuola. In 5 soccorsi. Ne parlano su altre fonti

Spray al peperoncino spruzzato in una scuola, 10 studenti in ospedale: «Hanno accusato irritazioni cutanee e respiratorie» - Dieci studenti sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una scuola ... (msn.com)

Spray al peperoncino in una scuola veneta, 10 ragazzi in ospedale - Gli studenti intossicati, in codice verde. L'episodio è avvenuto all'interno dell'Istituto di Formazione Professionale Enaip ... (msn.com)

Spruzzano spray al peperoncino in una scuola del veronese: in ospedale dieci ragazzi - Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri ... (fanpage.it)