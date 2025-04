Calciomercato Juventus pronto un colpo da 60 milioni di euro per l’estate? Il club pensa a quel giocatore | le ultime

In vista della prossima sessione estiva il Calciomercato Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo da 60 milioni di euro dopo aver speso questa cifra un anno fa per acquistare Teun Koopmeiners. A riportarlo è Calciomercato.com, che svela come i bianconeri siano in corsa per provare ad acquistare Ademola Lookman, esterno d'attacco di proprietà dell'Atalanta che la Dea valuta proprio una sessantina di milioni.

