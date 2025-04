Anteprima24.it - Nel Salernitano prelievo multiorgano su un paziente di 17 anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutosu undi 17all’ospedale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.Le operazioni si sono svolte nella notte fra l’otto ed il nove aprile, e si sono concluse nelle prime ore del mattino con ildi entrambi i reni e del fegato, inviati in strutture sanitarie di regioni nelle quali sono stati individuati pazienti istocompatibili. Acquisito il consenso dei genitori del ragazzo, ilè avvenuto dopo la dichiarazione di morte cerebrale.“In un momento così difficile ed emotivamente coinvolgente, l’Asl Salerno ha tenuto a manifestare ai genitori ed alla famiglia del giovane donatore tutto il proprio cordoglio, ringraziandoli per la forza dimostrata in una circostanza così tragica, nel compiere un gesto di amore e solidarietà di altissimo valore – si sottolinea in una nota dell’Asl – Un gesto che permette ad altri pazienti sofferenti di poter lenire con nuova speranza il loro percorso di vita.