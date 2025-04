Ilfattoquotidiano.it - Gli Internazionali si allargano, la denuncia: “Durante il torneo precluse le attività con gli atleti autistici. Per loro effetti devastanti”

Filippide corre ancora. Secondo la leggenda, l’emerodromo Filippide divorò a piedi i 42 km da Maratona ad Atene, nell’estate del 490 a.C., per consegnare un messaggio riguardante la guerra contro i Persiani (“abbiamo vinto”) e morì subito dopo, per lo sforzo. Oggi Filippide è l’associazione fondata nel 2002 a Roma da Nicola Pintus, 63 anni, ex atleta e insegnante Isef, per consentire l’sportiva a soggetti affetti da conclamata sindrome autistica o da malattie rare correlate con l’autismo. Una parte importante dei programmi di Filippide si svolge nelle piscine 25×33 e in quella dei Mosaici dell’area romana del Foro Italico, ma come riportato nella lettera che Pintus ha inviato l’8 aprile alle massime autorità sportive (il ministro per lo Sport Andrea Abodi; il presidente del Coni Giovanni Malagò; il presidente di Sport e Salute Marzo Mezzaroma; l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris; il presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli; il presidente della FITP Angelo Binaghi) e cittadine (il sindaco Roberto Gualtieri; l’assessore allo sport di Roma Alessandro Onorato; l’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari) “lo svolgimento deglidi tennis d’Italia, in programma dal 29 aprile al 18 maggio, prevede l’occupazione del suolo pubblico per l’installazione delle strutture nel piazzale antistante la Piscina dei Mosaici, rendendo tutta l’area pedonale e precludendo, di fatto, la nostra