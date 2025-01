Terzotemponapoli.com - Napoli parla l’ex agente di Cavani

Leggi su Terzotemponapoli.com

di“Ilha già preso il sostituto di Kvaratskhelia”Claudio Anellucci, exdi, attraverso l’intervista rilasciata su TMW Radio, hato del mercato di gennaio e del possibile arrivo di Rashford al Milan: “Non mi fa impazzire, ho altri gusti, ma è un giocatore interessante per cui io non farei follie. Con quelle cifre, scandagliando il mercato mondiale, c’è tanto di più”.Kvaratskhelia ceduto già a gennaio? “Dico da sempre che un giocatore vero lo devi vedere sempre alla seconda annata. E’ uno che si infortuna spesso, ha delle difficoltà, oggi lo riesci a prevedere nelle sue mosse. Credo che ilnon si farà mettere in mezzo come con Osimhen, non farà lo stesso errore. Per me può partire, anche per cifre minori, anche a gennaio.