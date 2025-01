Ilgiorno.it - L’anno degli angeli della montagna della XIX Lariana: 475 persone salvate

Lecco, 10 gennaio 2025 – I tecnici volontari del Soccorso alpinoXIX Delegazionel'anno scorso hanno soccorso più di cinquecentosulle montagne del lago di Como, del Varesotto e dell'Oltrepò pavese. I salvati e le vittime Si tratta di alpinisti, escursionisti, cercatori di funghi, appassionati di, natura e di attività all'aria aperta come loro. Nel 2024, in 445 interventi, hanno gliXIXguidati dal delegato Marco Anemoli hanno soccorso 509.Trentaquattro purtroppo hanno perso la vita e sono state recuperate morte, ad una media di una ogni dieci giorni. In 475 che si trovavano in difficoltà sono però tornati a casa sane e salvi grazie a loro. Un impegno immane quello del tecnici volontari del Soccorso alpino, di giorno, di notte, in settimane, durante i week end e le feste comandante, con ogni condizioni meteorologica, su pareti di roccia, come nelle grotte, su pendii innevati e lungo fiumi e torrenti, con lo zaino con tutta l'attrezzatura sempre pronto in macchina.