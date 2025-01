.com - De Luca tira dritto sul terzo mandato: “Vado avanti” e si appella al governo: “Non abbiate paura”

NAPOLI – “Rivolgo questo appello al: non. Le cose che hanno deciso sono per, degli elettori, forse anche di De. Aprite il cuore alla speranza e soprattutto date ai cittadini la possibilità di decidere da chi essere governati. Si chiama democrazia”. Inizia così la conferenza stampa del presidente della Regione Campania Vincenzo De, indetta dopo l’annuncio della premier Giorgia Meloni circa l’impugnazione della legge regionale che apre a unper il governatore campano, nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia sono stati esposti alcuni cartelli. DE: DECISIONEÈ CONTRA PERSONAMPer De“la decisione delè “contra personam”, dice in conferenza stampa il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Ha ancora senso – si chiede – la scritta che troviamo nei tribunali, La legge è uguale per tutti? Nel nostro caso la legge non è uguale per tutti.