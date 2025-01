Ilfattoquotidiano.it - Stadio della Roma a Pietralata, aiutiamo il sindaco Gualtieri a vedere che lì c’è un bosco

In queste ultime settimane, nella vicenda dellosi sta giocando una grande commedia degli equivoci. I comitati che si oppongono alla realizzazione dellohanno chiesto al Comune didi riconoscere e vincolare, come prescrivono le leggi, ilesistente nelle aree su cui lacalcio ha localizzato la costruzione dello.A tal proposito, i comitati hanno anche fatto elaborare da un autorevole tecnico una perizia giurata che dimostra senza ombra di dubbio l’esistenza del.Alle richieste dei comitati, il Comune ha evitato di rispondere nel merito. In una nota, ha confermato infatti “ancora una volta, la piena correttezza del lavoro svolto dagli uffici”. E inoltre “smentisce l’esistenza di atti amministrativi del passato nei quali sia riportata la presenza di aree boschive vincolate dove è prevista la realizzazione” dello