Ritenta il colpo nella stessa farmacia del centro di Pisa | beccato 76enne

Leggi su Corrieretoscano.it

– Rapinatore seriale tenta il bis in unadeldi. Arrestato ilno che il 27 dicembre, parzialmente nascosto sotto un cappuccio, è entrato nell’attività minacciando gli addetti con una pistola, per poi scappare con l’incasso di circa 2mila euro.Grazie alle vie di fuga seguite e all’analisi di tutte le telecamere cittadine di videosorveglianza, la polizia diè riuscita a dare un nome ed un volto al rapinatore, pluripregiudicato per numerose rapine, ma di fatto irreperibile e privo di una residenza stabile e certa.Le indagini sono proseguite in due direzioni: individuare il luogo di residenza e la vigilanza in orario serale della stazione centrale di, in quanto nel corso della rapina del 27 dicembre l’uomo era arrivato ine si era allontanato a bordo di un treno.