Ilnapolista.it - Le Parisien “apre” con gli ultras della Lazio che omaggiano Jean Marie Le Pen: “è la normalità per loro”

Leggi su Ilnapolista.it

L’aperturapagina sportiva de Leè alquanto inusuale. Campeggia, al centropagina, la foto deglicon uno striscione particolare. «Buon viaggio», si può leggere sul lungo striscione esposto durante i festeggiamenti per il 125esimo anniversario del club, questo mercoledì per le strade di Roma.Leggi anche: Lotito: «De Laurentiis sta facendo benissimo, parlano i risultati. Altri club si limitano a sopravvivere»Lenon si scompone davanti aglichel’estrema destra francesePer spiegare meglio, i tifosihanno reso omaggio aLe Pen. L’ex politico, fondatore del Fn (il partito di estrema destra Rassemblement National), è morto martedì all’età di 96 anni. Per rendere omaggio a Le Pen, 4.