Oasport.it - Il tabellone di Lorenzo Musetti agli Australian Open: derby con Arnaldi al debutto, tanta America con Fritz e Shelton

L’come primo, grande appuntamento del 2025. La strada è stata tracciata questa notte con il sorteggio delprincipale; 128 giocatori per strappare il titolo a Jannik Sinner, vincitore lo scorso anno. Tra chi vorrà fare più strada possibile c’è, atteso da unche nasconde le sue insidie (inserito nella parte alta, quella di Sinner) in serie in un torneo in cui non ha mai brillato, conquistando la prima (e unica) vittoria solo lo scorso anno.La prima al, con ila tinte azzurre con Matteo. Il numero 38 delle classifiche mondiali si sente a casa nel continente oceanico, avendo la fidanzata proveniente proprio da queste zone, e con il suo tennis solido proverà a giocare uno scherzetto al carrarino. Che ha dalla sua i precedenti: due successi in due partite, a Roma e Bastad nel 2023.