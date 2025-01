Ilrestodelcarlino.it - "Calzaturiero, subito aiuti alle imprese"

Si registra una flessione dell’export nel 2024 nel rapporto di fine anno sull’economia dell’Emilia-Romagna a cura di Regione e Unioncamere. Solo altre tre volte negli ultimi 35 anni le esportazioni regionali avevano registrato una variazione negativa. Accadde negli anni 2002/2003 in coincidenza con l’entrata in circolazione dell’euro, nel 2009 sull’onda della crisi dei subprime, nel 2020 a causa della pandemia. "La flessione di quest’anno è da attribuire principalmente all’incertezza dello scenario internazionale a causa delle guerre e dell’aumento dei costi delle materie prime, al relativo riposizionamento globale delle varie filiere industrialiprese con una contestuale contrazione dei consumi – afferma il segretario di Ugil Romagna Filippo Lo Giudice –. Spicca in questo scenario anche la flessione dell’export del settore, che colpisce nella nostra regione soprattutto il territorio del distretto di San Mauro Pascoli".