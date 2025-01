Quotidiano.net - Banca Ifis mette illimity nel mirino. Scatta l’Opas da 298 milioni

Leggi su Quotidiano.net

Il risiko s’infiamma. Ad accendere la miccia è la mossa di, che ieri ha messo sul piatto 298per il 100% diBank, la creatura di Corrado Passera quotata a Piazza Affari dal marzo 2019. L’istituto controllato dalla famiglia Fürstenberg ha scelto l’offerta pubblica di acquisto e di scambio (Opas), che prevede un pagamento misto in contanti e azioni, per acquisire l’intero capitale diBank, ai cui soci riconoscerà 3,55 euro per azione, che comprendono un corrispettivo di 1,414 euro in denaro più un’azione di nuova emissione ogni 10 titoli conferiti. Il percorso si concluderà prevedibilmente nell’ultimo trimestre dell’anno, con la fusione per incorporazione diBank in. Con questa operazione, che secondo fonti vicine al dossier è "amichevole e non concordata", il capitale disi aprirà ai soci diBank.