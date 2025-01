Ilgiorno.it - Apre la nuova passerella. Sospiro di sollievo in città

Leggi su Ilgiorno.it

Trecento metri di strada, percorribili anche in bicicletta, che attraversano tutto il sedime ferroviario e l’enorme cantiere dellastazione dei treni. Dopo mesi di attesa (l’apertura era prevista inizialmente subito dopo l’estate), con la ripresa delle scuole dopo le vacanze per le festività natalizie, è stato aperto il passaggio pedonale tra il polo scolastico di via Gavazzeni e la stazione ferroviaria che per almeno un anno e mezzo sostituirà il vecchio sottopasso, ormai chiuso, un’opera che era stata attesa per decenni e inaugurata solo 16 anni e mezzo fa. Il nuovo passaggio pedonale è sufficientemente ampio da sopportare l’elevato numero di studenti in transito tra le 7,30 e le 8 del mattino e poi all’uscita delle scuole intorno alle 13, è protetto da una recinzione alta più di due metri e illuminato da una trentina di lampioni, su ognuno dei quali è installato un altoparlante per ascoltare gli annunci ferroviari.