Movieplayer.it - Afrobrix Film Festival 2025: a Brescia una rassegna per celebrare l'afrodiscendenza

Leggi su Movieplayer.it

dal 17 al 19 gennaio la sua quinta edizione della manifestazione che celebra il legame originario tra Italia e Africa. Nuovo appuntamento annuale con l', che si terrà adal 17 al 19 gennaioper la quinta edizione, confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato all'. Una manifestazione che celebra la musica, l'arte, la cultura e il cinema in ottica di valorizzare le realtà afrodiscendenti e afroeuropee, evidenziandone il contributo al panorama culturale contemporaneo. Ilsi propone di promuovere la multiculturalità favorendo l'inclusione e il dialogo tra le comunità di seconda generazione (2G) e la cittadinanza.celebra la ricchezza e la complessità dell', presentandola come una forza capace di arricchire e trasformare la società, .