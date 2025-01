Iodonna.it - Un mix ambizioso di dramma e umorismo rara per la nostra serialità. Nel cast anche un inedito Stefano Accorsi biondo risolutore

Questa sera su Rai 2 alle 22.30 va in onda la prima puntata di The Bad Guy 2, seconda stagione della serie uscita su Prime Video a dicembre, una delle migliori del 2024. Al centro della storia, un personaggio che diventa cattivo come il Walter White di Breaking Bad, cioè suo malgrado. La serie è un sapiente crime story all'italiana corredato da un efficacenero e da unstraordinario, al cui vertice c'è Luigi Lo Cascio (interprete tra i più capaci e credibili in circolazione).