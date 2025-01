Quotidiano.net - Torino, 72enne arrestato per tentato omicidio: accoltella donna per cane troppo rumoroso

Hato una, ferendola al collo e all'addome, perché infastidito dal fatto che ildella vittima, abbaiasse, secondo lui,. Un uomo di 72 anni è statoperdalla polizia a. I fatti si riferiscono alla sera del primo gennaio, ma solo oggi sono stati resi noti dalla questura del capoluogo piemontese. L'aggressione è avvenuta in corso Maroncelli, periferia sud della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo sarebbe sceso da casa in strada, urlando che ilerae avrebbe poi colpito la, 63 anni, che si trovava in compagnia di un amico, ferendola gravemente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante e l'ambulanza che ha trasportato lain ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva.