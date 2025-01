Justcalcio.com - Sportbaer Maglia Calcio Paul Pogba Stagione 2022 2023. Maglia Nera Numero 10. Seconda Maglia. Replica Ufficiale autorizzata. Taglie Adulto Bambino. (L) – idea regalo juve

Leggi su Justcalcio.com

Vuoi fare unle per tifosi che comprano ogni? Dai subito un’occhiata a questo prodotto:10.per ladi campionato.divisa.prodotta su licenza del club. Etichetta e cartoncino di autenticità presenti. Alta qualità dei materiali. Prodotta in 100% poliestere, materiale perfetto per un confort senza eguali. Vestibilità regolare, acquista la taglia che vesti di solito per questo tipo di prodotto. La Tabellaè presente tra le foto del prodotto. Laè imbustata singolarmente nel blisterperfetta per qualsiasi tifoso bianconero.