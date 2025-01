Oasport.it - Sci freestyle: Flora Tabanelli si presenta a Kreischberg da leader, sognando la sfera di cristallo nel big air

Uno scenario inedito, stimolante, magnifico. Manca sempre meno all’inizio della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, specialità big air, in scena per la seconda volta consecutiva sulle nevi austriache, stavolta in quel di. Si tratta, inutile dirlo, di una gara imperdibile, dove l’osservata speciale sarà, attualmentedi specialità.Un’occasione importantissima per la giovane azzurra che, in stagione, ha già collezionato tre piazzamenti su quattro nel big air, ottenendo rispettivamente il posto d’onore a Chur (Svizzera), il gradino più basso del podio a Pechino e nuovamente la seconda piazza qualche giorno fa Klagenfurt: un risultato che le ha permesso di prendere il comando delle operazioni nella generale con 229 punti, 38 in più rispetto a Mathilde Greamud, seconda davanti a Mengting Liu (166) e Tess Ledeux (75).