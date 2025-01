Ilfoglio.it - Meloni ha passato con Trump "una bella serata". Ma in che senso?

Dunque Giorgial’altra sera è volata a sorpresa negli Stati Uniti, nella residenza di Mar-a-Lago di Donald, per un bizzarro quanto informale bilaterale.ha incassato da The Donald un “assalitrice” di Unione europea (inbuono, del resto questo è il vocabolario di), pare abbia agevolato l’avanzamento di un possibile accordo da 1,5 miliardi fra il governo italiano ed Elon Musk in cambio di satelliti SpaceX (domanda: da quest’anno dovremo mettere a gara persino il Festival di Sanremo, mentre una cosa così delicata come la rete di telecomunicazioni e sicurezza del paese viene venduta una sera a cena, fra una portata e l’altra e chissà quanti calici, magari con il contratto abbozzato su un tovagliolo?), poi la nostra premier è tornata in Italia a smaltire il jet lag.