LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: le azzurre vogliono migliorarsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: Quello di ieri è stato unotravagliato: una prima manche spostata di due ore per sistemare la pista dopo l’abbondante nevicata di questa notte e alla fine l’emersione da parte della francese Doriane Escane che ha dominato in lungo e in largo questa prova. Escane aveva concluso in seconda posizione la prima manche con un ritardo di 9 centesimi nei confronti di Danioth, ma nella seconda è stata fantastica: con il penultimo pettorale ha fatto registrare il sesto tempo di run per imporsi con il tempo complessivo di 1:25.06. Per la transalpina è la settima vittoria in carriera indavanti proprio ad Aline Danioth: la svizzera ha chiuso seconda a 94 centesimi.9.43: Si chiude la due giorni dedicata allofemminile sulle nevi di Lesin Svizzera.