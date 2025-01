Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: Vinatzer e gli azzurri cercano una svolta sulla mitica 3Tre

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellodidivalevole per ladeldi scimaschile 2024-pista denominata “” vivremo la quinta gara tra i pali stretti della stagione che si annuncia come sempre all’insegno dell’equilibrio e dell’incertezza. Finora il francese Clement Noel si è aggiudicato le prime due prove didelsulle nevi di Levi e Gurgl, poi è toccato ad Henrik Kristoffersen aggiudicarsi la gara di Val d’Isere e infine un altro norvegese Timon Haugan ha dominato la gara in La Villa in Alta Badia.Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clement Noel anche se lalascia aperte tante strade, si spera anche per gli. La prima parte della stagione inha parlato abbastanza chiaro: quando Noel lascia spazio, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, ci sono pronti i norvegesi ad approfittarne.