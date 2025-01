Ilfattoquotidiano.it - “Libano, la crisi nella crisi”, obiettivo raggiunto: la Fondazione del Fatto e Medici Senza Frontiere ringraziano i donatori

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE A TUTTI Ie alla generosità della community delQuotidiano.LaIlQuotidiano ha affiancatocon una terza raccolta fondi per sostenere gli operatori sanitari in. Il loro impegno è una risposta concreta alle esigenze di chi vive la tragedia di un conflitto e il nostro sostegno è il modo che conosciamo per non girarci dall’altra parte, arrivando alla cifra di € 59.139,00 per contribuire al loro lavoro nelle zone colpite dai bombardamenti. La coordinatrice medica di MSF Monica Minardi ci ha inviato un video per ringraziare la nostra community.“Sono Monica Minardi e sono nel sud delcome coordinatrice medica di MSF. Vi parlo da una clinica mobileregione di Qana e Seddiquine. Le cliniche mobili coprono circa 30 villaggi in questa che è una zona molto colpita dai bombardamenti, malgrado il ‘cessate il fuoco’ che viene spesso violato – spiega Minardi in un video inviato al– Qui c’è bisogno di assistenza sanitaria per le persone con malattie croniche, supporto psicologico e servizi di promozione della salute come distribuzione di materiale sanitario, cuffiette, coperte e approvvigionamento di acqua potabile.