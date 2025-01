Lettera43.it - Le reazioni alla liberazione di Cecilia Sala

Felicità bipartisan per ladi, la giornalista italiana detenuta in un carcere in Iran per 21 giorni rilasciata «grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence». La cronista è già partita da Teheran ed è attesa all’aeroporto di Ciampino intorno alle 16. Dmaggioranza all’opposizione, tutti hanno espresso sollievo e soddisfazione per la scarcerazione della connazionale.Meloni: «Grazie a tutti coloro che hanno contribuitorisoluzione del caso»Così la premier Giorgia Meloni sui social: «È in volo l’aereo che riporta a casada Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata.