Digital-news.it - In prima TV su Sky Cinema e streaming NOW il capolavoro Vermiglio di Maura Delpero

Leggi su Digital-news.it

È in arrivo su SkyinTV “”, il film scritto e diretto davincitore del Gran Premio della Giuria all'81esima edizione della Mostra deldi Venezia,nominato ai Golden Globe 2025 come Miglior film straniero e nella shortlist per rappresentare l’Italia nella categoria Miglior film internazionale agli Oscar® 2025, in onda mercoledì 8 gennaio alle 21:15 su SkyUno, insu NOW e disponibile on demand.Il film, ambientato nel 1944 nella frazione diin Trentino, si sviluppa intorno alle figure di tre sorelle adolescenti, Lucia (Martina Scrinzi), Ada (Rachele Potrich) e Flavia (Anna Thaler) Graziadei, figlie di Cesare, un eccentrico insegnante (Tommaso Ragno) e Adele (Roberta Rovelli). L’arrivo in paese di Pietro (Giuseppe De Domenico), un soldato siciliano che ha salvato la vita ad Attilio (Santiago Fondevila Sancet), cugino dei Graziadei, segna un cambiamento profondo nell’equilibrio familiare.