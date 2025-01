Quotidiano.net - Cecilia Sala, tutte le mosse di Meloni: dal dialogo con l’Iran alla visita-lampo a Trump

Roma, 8 gennaio 2025 – È un successo pieno e su tutti i fronti. Tanto che, per la prima volta, Giorgiaincassa il plauso anche dell’opposizione. Quando nell’Aula tanto del Senato quanto della Camera viene annunciata la notizia della liberazione discatta la standing ovation. A stretto giro arrivano i complimenti di Elly Schlein: “È la notizia che stavamo aspettando. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni”. Poi di Giuseppe Conte: “Un applauso a tutta la filiera che ha reso possibile questo risultato”. E quindi, di tutti gli altri. Non mancano le congratulazioni di Sergio Mattarella, aggiornato costantemente sugli sviluppi. La soddisfazione a Palazzo Chigi è straripante: “Sono stati tutti impeccabili.