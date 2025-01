Sport.quotidiano.net - Perugia, proposta da sogno per Seghetti. Lo Spezia pronto con 700mila euro più bonus

Un’operazione da quasi un milione di. Il Grifo potrebbe mettere a segno un’uscita pesante nel mercato di riparazione e riempire le casse biancorosse. Si tratta della cessione di Alessandro: losi sarebbe fatto avanti ancora. Dopo il sondaggio pesante estivo, la società ligure sarebbe tornata a farsi sentire con il giocatore, nonostante la stagione non fortunata (15 partite con 4 gol e 5 assist all’attivo tra Serie C e Coppa Italia di categoria) a causa dei tanti infortuni. L’idea non cambia: losarebbe intenzionato a prendere il calciatore in questa sessione di mercato per poi lasciarlo in prestito al Grifo fino alla fine della stagione. Il club ligure, che milita nel campionato di serie B ed è attualmente terzo in classifica, metterebbe sul piatto una cifra di circa settecentomilapiùper accaparrarsi il giovane attaccante classe 2004, un totale che sfiorerebbe il milione di