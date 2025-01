Ilrestodelcarlino.it - Linea Verde, via ai lavori. L’allarme dei negozianti: "Rischiamo di chiudere"

di Giovanni Di CaprioL’aria che si respira in via Corticella, dove è partita la nuova fase del cantiere per realizzazione delladel tram, non è per niente buona: tanti gli esercizi che sono chiusi anche durante le ore di punta, pochissime persone camminano sui marciapiedi e sono quasi assenti i lampioni o le luci accese che potrebbero dare un po’ di vitalità alla strada. Tuttavia, ‘The show must go on’, lo ‘spettacolo’ deve continuare. E allora, negli occhi di chi quella zona la vive ogni giorno - come abitante o commerciante - subentra la rassegnazione. Perché, a più di un anno dalla partenza dei primi cantieri del tram (quelli dellaRossa), "non ha più senso dibattere sulla fattibilità o meno dell’opera, la giunta ha deciso e non cambierà nulla dell’assetto dei, e ad essere penalizzati siamo noiche qui abbiamo tutto edi perderlo".