Sport.quotidiano.net - Il Modena sfida di nuovo la storia. Palermo è un altro tabù da sfatare

Come è triste. Almeno per i colori gialloblù. Infatti sono ben cinquantaquattro anni abbondanti che i canarini non escono col bottino pieno dallo stadio Barbera o, se preferite, la Favorita, dove giocheranno domenica alle 15. Correva infatti l’8 novembre del 1970 quando ilguidato da Leandro Remondini espugnò il campo rosanero con una rete di Alberto Spelta: una sola stagione all’ombra della Ghirlandina per il centravanti (ribattezzato lo ‘Jair bianco’ per le movenze che ricordavano la celebre ala brasiliana della grande Inter di Helenio Herrera), ma assolutamente da ricordare, soprattutto per il titolo di capocannoniere conquistato alla fine della stagione a braccetto con l’atalantino Magistrelli.da provare aquindi, dopo quello, finalmente caduto, di Reggio Emilia.