Il 2025 è l' anno dei ponti con 6 giorni di ferie 32 di vacanza

(Adnkronos) - L'Epifania ha portato via tutte le feste invernali, ma per quanto riguarda irossi sul calendario l'appena iniziato è ottimo per chi vuole programmare viaggi e gite fuori porta. Molte festività infatti cadono inlavorativi permettendo di allungare facilmente i weekend e riposare qualche giorno di seguito in più. Ne abbiamo avuto una prova già nella prima settimana dell': chi ha potuto prendere il 2 e il 3 gennaio diha staccato dal lavoro per seiconsecutivi, dal 1° dell'fino all'Epifania.I primi mesi sarlunghi e senza pause ma tra fine aprile e inizio maggio sarà possibile prendersi un lungo stop con una manciata didi. Irossi sul calendario sono quelli di Pasqua e Pasquetta, domenica 20 e lunedì 21 aprile, seguiti dal 25 aprile (la Festa della Liberazione quest'cade di venerdì) e poi ancora dal 1° maggio, la Festa dei lavoratori, che sarà invece un giovedì.