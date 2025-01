Inter-news.it - Frattesi, club inglese interessato! Ma per l’Inter situazione non cambia

anche in questa stagione fin qui è stato utilizzato poco da Simone Inzaghi, soprattutto dal primo minuto. La Roma ha timidamente mostrato interesse, anche seè già stata chiara in più riprese riguardo la sua posizione e il prezzo del suo cartellino. Dall’Inghilterra intanto spunta una nuova pretendente.NUOVO– Il Tottenham guarda a Davidecome possibile rinforzo per il mercato invernale. Secondo quanto riportato da Graeme Bailey, corrispondente di TBR Football, illondinese èal centrocampista italiano, che ha trovato poco spazio alda quando è approdato a Milano., arrivato in nerazzurro con grandi aspettative, ma in queste due stagioni non è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista nella squadra di Simone Inzaghi.rappresenta un profilo che potrebbe portare qualità e dinamismo al centrocampo del Tottenham, ma la valutazione delè elevata.