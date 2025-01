Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 32 ani Keller Scott Fornes, l’attore star di Walking Dead: l’ultimo post sui social poche ore prima di morire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di County Rescue, Great American Family’s e. Aveva 32 anni. Secondo un necrologio pubblicato dalla Lacy Funeral Home,texano ègiovedì 19 dicembre 2024 a Eastland in Texas, ma la notizia è stata resa nota solo ora. La cerimonia funebre è prevista per sabato 11 gennaio presso la Cowboy Church of Erath County a Stephenville, Texas. Great American Media, proprietaria di diversi marchi di streaming e tv via cavo, ha confermato la morte delin una dichiarazione pubblicata su Instagram lunedì 6 gennaio: “Noi della Great American Media siamo profondamente addolorati per la scomparsa di. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che come cantante e musicista”, si legge nella dichiarazione.