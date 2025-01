Lanazione.it - Villa: "Avanti così concentrati"

Albertol’aveva definita una partita trappola eè stato, almeno nel primo tempo. Il Fiorenzuola ha creato qualche grattacapo alla Pistoiese con coraggio e aggressività, ma col passare dei minuti la superiorità tecnica degli arancioni ha fatto la differenza. Tre punti che fanno sorridere anche il tecnico arancione, il quale ha elogiato l’atteggiamento della formazione rossonera: "Voglio fare i complimenti ad una squadra come il Fiorenzuola – ha sottolineatonel post-partita – che è sceso in campo per fare la propria partita senza timori reverenziali e mettendoci anche in difficoltà in alcuni frangenti. Per noi non era facile riattaccare la spina dopo la pausa e la vittoria di fine 2024, ripartendo con tante insidie e con novità sia nel nostro organico che in quello degli avversari".