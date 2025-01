Ilfattoquotidiano.it - “Ogni giorno 5 km di camminata veloce, a colazione solo caffè. Non prendo un antibiotico da 40 anni. Se ho la febbre sto a casa”: lo rivela Silvio Garattini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il fondatore e direttore, oggi ne è il presidente, dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.ha svelato a Il Corriere della Sera il suo schema quotidiano che gli ha consentito di arrivare alla veneranda età di 96. Una delle cose a cui non può rinunciareè ilcon lo zucchero, anche due al. “Il cervello ha bisogno di 90 grammi di zucchero al, tra quelli semplici e quelli complessi. – ha affermato – Io, per esempio, la sera non dico mai no a un dolcetto. Abevo un primo caffe?, poi un secondo e a pranzouna spremuta d’arancia. Al massimo un paio di biscotti. Pero? faccio una buona cena: un primo, oppure una porzione di pesce e verdura. E, appunto, un dolce“. E l’alcol? “Bevo la birra senza alcol. Ho anche assaggiato un vino tedesco simile, non e? male.