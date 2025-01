Oasport.it - LIVE Milano-Monza, Superlega volley 2025 in DIRETTA: derby lombardo al via tra pochi minuti. 3 punti importanti all’Epifania in palio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-TRENTO DIDALLE 18.3016:50 I precedenti tra le due squadre sono leggermente a favore dei meneghini, con 15 vittorie su 26 incontri contro le 11 di. All’andata, in casa, si impose il sestetto di Piazza per 3-1.16:45 L’incontro, ospitato al PalaLido (Allianz Clous) sarà arbitrato da Rossella Piane e Andrea Puecher (3° Denis Serafin). Si tratta del 27esimo match tra le due squadre in.16:41 Partita complessa quella che riguarda l’incontro delle 17:00 di oggi, lunedì 6 gennaio. Iltrariserverà sicuramente qualche sorpresa. Entrambe le compagini sono infatti alla ricerca diper riprendere il ritmo giusto.Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, 15ma giornata del Campionato didi