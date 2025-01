Iltempo.it - Donzelli gela la sinistra: “Nessuna divisione in Veneto”. Poi fulmina Todde

Giovannifrena subito i bollenti spiriti dellasul. “Il centrodestra non si dividerà sulle candidature. Innon ragioniamo con il manuale Cencelli e sceglieremo la persona migliore per la coalizione. È evidente però che nelle Regioni c'è uno squilibrio che penalizza Fratelli d'Italia”, le parole a La Stampa del responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. “Se laspera nelle divisioni del centrodestra sulle candidature resterà a bocca asciutta - assicura-. Il centrodestra è compatto e sceglieremo la migliore candidatura possibile per il bene della coalizione. Non siamo noi di Fratelli d'Italia a chiedere il manuale Cencelli nelle candidature, e non lo faranno nemmeno gli alleati. Da questo punto di vista è evidente l'attuale squilibrio nei confronti di Fratelli d'Italia, ma non ragioniamo così, ripeto, sceglieremo il miglior candidato”.