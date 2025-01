Sport.quotidiano.net - Monza, ultima chiamata. Sfida salvezza col Cagliari: "La squadra ha reagito. Lotteremo sino alla fine»

Partiamo d: comunque andrà, ilchiuderà il girone d’andata all’ultimo posto in classifica. Un verdetto a metà, parziale, che smorza ogni sorriso, ma che non può suonare come sentenza nella testa di chi scenderà in campo nel mezzogiorno di fuoco di oggi.non è l’, ma l’ennesima occasione per la Brianza di rialzare la testa dopo l’ultimo boccone amaro dell’anno scorso mal digerito a Parma. Ma, nota per i tifosi, Salvatore Bocchetti è entusiasta al punto di essere contagioso. E questo non va inteso nell’incoscienza, ma nella consapevolezza di poter fare qualcosa di importante nonostante delle batoste subite da agosto in avanti si sia ormai perso il conto. Ieri il tecnico ha raccolto il gruppo allo stadio, non vuole lasciare nulla al caso. Un modo per far tornare ai suoi il senso di casa, dove ilnon vince da marzo e dove, secondo il tecnico, "è qui che dobbiamo costruire la nostra".